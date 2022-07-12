"Хаймарси" підсмажили "другу армію світу": реакція росіян на удар по складах РФ у Новій Каховці

У понеділок, 11 липня, підрозділи Збройних сил України знищили базу із боєприпасами у Новій Каховці Херсонської області. Крім того, в мережі повідомлялося про вибух ворожого потягу із боєприпасами, інформує Апостроф.

"Апостроф" зібрав реакцію росіян у соцмережах на цю подію.

Російські пропагандистські ЗМІ спочатку повідомляли про влучення по Каховській ГЕС, а потім вигадали склади з селітрою, які нібито й детонують від українського удару.

“Інфовойська України” зазначили, що фраза "розриви продовжуються" – вже палево, бо селітра вибухає за певних умов і один раз. На представленому фото чітко видно детонацію БК.

Нагадаємо, що днями російські окупанти три доби розвантажували БК. Завезли туди багато для реактивних систем залпового вогню, тому детонування буде тривалим.


Маргарита Лепс, Апостроф





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