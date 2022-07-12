"Хаймарси" підсмажили "другу армію світу": реакція росіян на удар по складах РФ у Новій Каховці

У понеділок, 11 липня, підрозділи Збройних сил України знищили базу із боєприпасами у Новій Каховці Херсонської області. Крім того, в мережі повідомлялося про вибух ворожого потягу із боєприпасами, інформує Апостроф .

"Апостроф" зібрав реакцію росіян у соцмережах на цю подію.

Російські пропагандистські ЗМІ спочатку повідомляли про влучення по Каховській ГЕС, а потім вигадали склади з селітрою, які нібито й детонують від українського удару.

“Інфовойська України” зазначили, що фраза "розриви продовжуються" – вже палево, бо селітра вибухає за певних умов і один раз. На представленому фото чітко видно детонацію БК.

Нагадаємо, що днями російські окупанти три доби розвантажували БК. Завезли туди багато для реактивних систем залпового вогню, тому детонування буде тривалим.