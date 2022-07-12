Київ має краще підтримувати свою героїчну армію, а Єрмак має піти у відставку – Спартц

Конфлікт між американською конгресменкою українського походження Вікторією Спартц та Офісом президента України набирає обертів. У своїй черговій заяві Спарц прямо сказала, що Андрій Єрмак має піти у відставку з посади очільника Офісу президента. Заяву опубліковано на офіційному сайті конгресменки.

У заяві Спартц пише про те, що за час повномасштабної війни в Україні бувала тут шість разів, зустрічалась з простими українцями та військовими ЗСУ і її надихнула рішучість українського народу у протистоянні проти Росії. Проте у неї є багато питань до влади.

«Я була розчарована, дізнавшись, що замість того, щоб визнати свою армію та розпочати загальнодержавні зусилля на її підтримку, Київ, фактично на чолі з Андрієм Єрмаком, грає в політику. Крім того, у Києва начебто є гроші на відновлення несуттєвої інфраструктури, але немає грошей на підтримку солдатів, як-от давно обіцяне житло для бійців АТО з окупованих територій 2014 року», – написала Спартц.

Вона стверджує, що висловлювала ці зауваження, але не отримала адекватної реакції української влади, натомість «Єрмак розпочав наклепницьку кампанію проти» неї, інформує ZN.ua .

«Якби пан Єрмак був державним діячем як людина з і без того сумнівною репутацією, він би пішов у відставку цієї зими, запевнивши українське керівництво, що ніякого нападу з боку Росії не буде, що знизило готовність України. Однак ніколи не пізно вчинити правильно», – продовжила Спартц, додавши, що його особа при владі турбує багатьох європейських та американських політиків.

Далі Вікторія Спартц каже, що у відповідь на її занепогоєння люди Єрмака почали звинувачувати її у відігруванні власних політичних інтересів на українському питанні. «Лише ті, хто не розуміються на американській виборчій політиці, можуть зробити таку заяву. Політичної вигоди від цього немає, але це правильно. Після того, як деякий час я намагалася розв’язати цю проблему внутрішньо, я порушую її публічно через серйозне занепокоєння», – написала вона.