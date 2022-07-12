Іран готується поставити Росії сотні бойових безпілотників – Салліван

У Білому домі вважають, що Іран може почати постачати Росії бойові безпілотники для війни в Україні, зокрема, здатні нести озброєння, пише AP з посиланням на радника з національної безпеки США Джейка Саллівана.

Сполучені Штати поки що не мають даних про те, чи поставив Іран Росії те, про що вона просила (а йдеться про сотні БПЛА), але є «інформація», що іранські військові готуються навчати російських використанню безпілотників уже в липні.

«Наша інформація вказує на те, що уряд Ірану готується надати Росії до кількох сотень БПЛА, включаючи безпліотники з можливістю нести озброєння, у прискореному порядку», - сказав Салліван.

За його словами, це свідчить про те, що масовані бомбардування України, які сприяли просуванню окупантів на сході, «завдають шкоди озброєнню самої Росії».

Заяви Саллівана пролунали напередодні візиту президента США Джо Байдена до Ізраїлю та Саудівської Аравії, де ключовою темою обговорення стане ядерна програма Ірану та його шкідлива діяльність у регіоні.

Салліван зазначив, що Іран поставив аналогічні безпілотники єменським хуситам для нападу на Саудівську Аравію до того, як на початку цього року було досягнуто угоду про припинення вогню.