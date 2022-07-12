Українським громадянам не потрібне путінське громадянство: у МЗС відповіли російському диктатору

Україна рішуче засуджує указ Президента Російської Федерації від 11 липня 2022 року, який передбачає спрощений порядок надання російського громадянства для всіх громадян України, - повідомляють у Міністерство закордонних справ України.

У МЗС наголошують , що зазначене рішення є черговим зазіханням на суверенітет та територіальну цілісність України, несумісне із нормами та принципами міжнародного права.

«Указ президента РФ від 11 липня вносить зміни до попередніх указів про спрощений порядок надання громадянства Росії для мешканців тимчасово окупованих територій України в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, нині поширюючи його дію на решту української території. Це, зокрема, підтверджує продовження курсу Кремля на загарбання українських земель, знищення Української держави та примусову асиміляцію української нації», - зазначають у МЗС.

Українське зовнішньополітичне відомство вказує на те, що паспортизація українських громадян є юридично нікчемною та не матиме правових наслідків для України. Натомість Росія використовує спрощену процедуру видачі паспортів для затягування зашморгу на шиях мешканців тимчасово окупованих територій нашої держави, змушуючи їх брати участь у злочинній діяльності окупаційних адміністрацій та російської загарбницької армії.

«Українським громадянам не потрібне путінське громадянство, а спроби нав’язати його силою приречені на провал. Цей указ нікчемний і свідчить лише про загарбницькі апетити Путіна. Я переконаний, що Збройні Сили України покладуть їм край за належної підтримки партнерів. Тому зараз критично важливо посилити допомогу нашій державі. Закликаю партнерів до жорсткої реакції на нові паспортні фантазії Путіна: терміново надати Україні більше важкого озброєння та запровадити нові економічні санкції проти Росії», - наголосив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У відомстві наголосили про те, що зволікання лише заохочуватиме Росію до подальших злочинів проти України та руйнування миру і безпеки в світі.