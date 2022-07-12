На Миколаїв щодня скидають від шести до 12 ракет – Кім

У місті пошкоджено 900 будинків.

На Миколаїв щодня скидають від шести до 12 ракет – Кім
© Віталій Кім/Facebook

За останні два дні у Миколаєві росіяни випустили 10 ракет. Інтенсивність обстрілів не зменшується від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Про це повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

«Вони майже не змінюють інтенсивності. В нас працюють від шести до 12 ракет щодня. Обстріли наносяться по двох районах: по Миколаївському та Баштанському. Це і артилерія, і РСЗВ. Щодо міста Миколаєва, то, на нашу думку, це перероблені ракети С-300, працює дивізіон. Ми маємо шість-дванадцять ракет, вони перероблені з типу «земля-повітря» на тип «земля-земля», тому мають велику похибку при попаданні», – зазначив Віталій Кім.

За його словами, через обстріл у місті постраждали понад 900 житлових будинків, деякі з них повністю зруйновані та можливості їх відновлення немає.

29 червня в результаті ракетного обстрілу в Миколаєві загинули 8 людей.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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