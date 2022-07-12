У Новій Каховці горить та палає: ЗСУ поцілили склад боєприпасів окупантів

У Новій Каховці горить та палає: ЗСУ поцілили склад боєприпасів окупантів
© Википедия

Українські військові знищили склад боєприпасів окупантів у Новій Каховці на Херсонщині, повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

«Херсонщина. У Новій Каховці мінус російський склад з боєприпасами. Привозили, привозили, складали, складали і от мають собі феєрверк на ніч. У людей вилітають вікна, але вони все одно радіють… бо це ж означає, що ЗСУ близько», - пише він у Facebook.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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