У Новій Каховці горить та палає: ЗСУ поцілили склад боєприпасів окупантів

Українські військові знищили склад боєприпасів окупантів у Новій Каховці на Херсонщині, повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

«Херсонщина. У Новій Каховці мінус російський склад з боєприпасами. Привозили, привозили, складали, складали і от мають собі феєрверк на ніч. У людей вилітають вікна, але вони все одно радіють… бо це ж означає, що ЗСУ близько», - пише він у Facebook.