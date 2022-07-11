Зеленський вніс до Ради закон про особливий статус поляків в Україні – Дуда
Дуда заявив, що ініціатива Зеленського є добрим знаком для Польщі, інформує
Президент України Володимир Зеленський вніс до українського парламенту законопроєкт, який передбачає надання особливого статусу громадянам Польщі в Україні, повідомив президент Польщі Анджей Дуда.
Говорячи про польсько-українські відносини у 79-ті роковини Волинської трагедії Дуда наголосив, що сьогодні у польсько-українських відносинах більше вчинків, ніж слів, а «необережні (...) слова мають негайні наслідки».
«Сьогодні президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо надання полякам особливого статусу в Україні. (…) Сьогодні Україна цим жестом президента символічно запрошує нас: «Ми вітаємо вас тут на особливих правах». Нехай це буде для нас якимсь знаком», – сказав польський лідер, передає "
На сайтах Верховної Ради та глави Української держави поки що відсутні згадки про відповідний президентський законопроєкт.