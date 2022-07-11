"Потрапили у найголовніше командування": окупант видав, як ЗСУ кошмарить росіян на Херсонщині

ЗСУ завдали прицільного удару по важливому командному пункту окупантів.

Про це повідомили у Телеграм-каналі Головного управління розвідки МО України з посиланням на перехоплену розмову російського окупанта зі своїм другом.

Телефоном військовий розповів про те, що ЗСУ знищили головне командування рашистів на Херсонському напрямку. Внаслідок точного удару багато окупантів було ліквідовано.

«Не знаю, вам уже говорили, але вони потрапили до найголовнішого командування на Херсонському напрямку. Добре потрапили, там 12 "двохсотих". Це найголовніше командування, те, що "круте"», - розповів окупант.

У розмові він також згадував про неналежні умови зберігання боєприпасів росіян, які призвели до повного знищення боєкомплекту внаслідок влучення української артилерії.

«Вони просто у шаховому порядку викопали ямки та поклали снаряди. Я їм казав, що так не можна, що здетонує все разом, що контакту взагалі не повинно бути. Вони мене послали. Я туди знову приїхав, як усе вибухало», - поскаржився у розмові військовий.