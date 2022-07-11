Зеленський та Ердоган обговорили створення безпечних коридорів для експорту зерна до Чорного моря

План ООН щодо експорту українського зерна на світовий ринок продовжують втілювати у життя, інформує ZN.ua.

Зеленський та Ердоган обговорили створення безпечних коридорів для експорту зерна до Чорного моря
© president.gov.ua

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили тему війни Росії в Україні та створення безпечних коридорів для експорту зерна до Чорного моря, повідомляє турецьке видання «Анадолу».

Ердоган у ході переговорів зазначив, що вони продовжують працювати над планом, підготовленим ООН щодо постачання української зернової продукції на світовий ринок.

Президент Туреччини висловив готовність запропонувати всі види підтримки, включаючи сприяння та посередництво у рамках Стамбульського процесу.

Президент Зеленський також повідомив про телефонну розмову з Ердоганом у Twitter.

Провів переговори з Президентом ?? @RTErdogan. Подякував за висловлені співчуття щодо чергових мирних жертв агресії РФ. Цінуємо підтримку ??. Обговорили важливість розблокування ?? портів та відновлення експорту зерна. Також маємо запобігати вивезенню Росією нашого зерна з ТОТ.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2022

Раніше в понеділок повідомлялося, що Ердоган і президент Росії Владімір Путін також провели телефонну розмову, яка, зокрема, стосувалася теми вивезення зерна.

Як повідомлялося, кілька днів тому, каналом гирла Бистре суднового ходу на р. Дунай - Чорне море, було відновлено прохід для суден, що перевозять агропродукцію.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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