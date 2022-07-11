Як військовозобов'язаним чоловікам отримати дозвіл на виїзд за межі своєї області

На період дії військового стану чоловікам віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов'язаним заборонено залишати територію України. При цьому вони можуть вільно переміщатися в межах своєї області, а для виїзду в інші регіони країни необхідно отримувати відповідні дозволи.

У перші місяці війни, коли громадяни масово виїжджали до західних областей України, ніхто жодних дозволів не брав. Але згідно з законом, чоловіки призовного віку перед від'їздом в іншу область зобов'язані прибути до керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), уточнити свої дані та отримати дозвіл. Термін дії такого дозволу – 30 діб.

Дозвіл на виїзд видають керівники центрів комплектування (військкоматам) таким категоріям громадян України:

призовникам, яким надано або мають право на відстрочку від призову на строкову військову службу на строк до одного року, але не пізніше від дати закінчення відстрочки;

особам призовного віку за наявності поважних причин (хвороба або смерть рідних тощо) терміном до 30 діб;

військовозобов'язаним та резервістам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на строк до одного року, за наявності підтверджуючих документів, але не пізніше дати закінчення права на відстрочку;

військовозобов'язаним та резервістам, які були заброньовані на період мобілізації та воєнний час на строк до 30 діб, але не пізніше дати закінчення строку дії свідоцтва про відстрочення від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час або дати, зазначеної у виписці за наказом Міністерства економіки України щодо бронювання;

в окремих випадках за рішенням керівника центру комплектування іншим військовозобов'язаним та резервістам за наявності інших поважних причин із поданням ними відповідних документів на строк до 30 діб.

Дозвіл на виїзд за межі своєї області не надається громадянам України, які:

виключені з військового обліку через припинення громадянства України, досягнення граничного віку перебування в запасі, визнання військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з винятком з військового обліку та з інших підстав, повний перелік яких наведено у частині 6 статті 37 Закону України "Про військове облік" обов'язок та військову службу";

вибувають у відрядження та військовозобов'язаними, які заброньовані на період мобілізації та у воєнний час (за наявності підтверджуючих документів);

є призовниками, військовозобов'язаними та резервістами та зняті з військового обліку, у тому числі у зв'язку з переїздом на нове місце проживання.

Після переїзду на нове місце військовозобов'язані громадяни зобов'язані стати на військовий облік протягом семи діб з дати зняття з військового обліку за попереднім місцем проживання.

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