Правоохоронці затримали одесита, який збирав кошти для «Армії ДНР»

Правоохоронці затримали колаборанта з Одеси, який збирався присягнути терористичній організації «ДНР» - повідомляє Служба безпеки України

За інформацією слідства, зловмисником виявився місцевий мешканець, який із початком повномасштабного вторгнення РФ розгорнув активну проросійську діяльність.

Насамперед – встановив контакти з керівництвом терористичної організації «ДНР» і представниками т.зв. «Міністерства внутрішніх справ ДНР» та «МДБ ДНР».

«Колаборант почав адмініструвати одну з антиукраїнських груп у заблокованій соціальній мережі «ВКонтактє», де організував збір коштів для «Армії ДНР», - зазначають в СБУ .

Зрадник пізніше погодився скласти присягу терористичній організації «ДНР» і мав виїхати на Донеччину.

«Із собою прихопив навіть «бонус» для ворога: інформацію щодо оборонно-мобілізаційної роботи в Одеській області, яку отримав через свої контакти у місцевій владі, та персональні дані військовослужбовців ЗСУ», - додають в спецслужбі.