Правоохоронці затримали одесита, який збирав кошти для «Армії ДНР»
Зрадник через соціальні мережі поширював проросійську ідеологію, звеличував РФ
Правоохоронці затримали колаборанта з Одеси, який збирався присягнути терористичній організації «ДНР» - повідомляє Служба безпеки України
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Насамперед – встановив контакти з керівництвом терористичної організації «ДНР» і представниками т.зв. «Міністерства внутрішніх справ ДНР» та «МДБ ДНР».
«Колаборант почав адмініструвати одну з антиукраїнських груп у заблокованій соціальній мережі «ВКонтактє», де організував збір коштів для «Армії ДНР», - зазначають в СБУ.
Зрадник пізніше погодився скласти присягу терористичній організації «ДНР» і мав виїхати на Донеччину.
«Із собою прихопив навіть «бонус» для ворога: інформацію щодо оборонно-мобілізаційної роботи в Одеській області, яку отримав через свої контакти у місцевій владі, та персональні дані військовослужбовців ЗСУ», - додають в спецслужбі.
План зрадника провалився – співробітники СБУ затримали його у Запоріжжі. Наразі йому повідомлено про підозру за двома статтями.