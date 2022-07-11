В окупованому Маріуполі не вистачає лікарів: немає кому працювати в дитячій лікарні

Дітей з інфекціями просто відправляють додому

Жителі окупованого Маріуполя скаржаться на нестачу лікарів та відсутність медичної допомоги для дітей – повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, до нього написала жителька Маріуполя і розповіла про «російський рівень» медицини в окупованому місті.

«З неприємним інцидентом з нами поділилася мати дитини, яка звернулася до “швидкої допомоги” окупованого Маріуполя. У дитини піднялася висока температура, їх доправили до лікарні. Але госпіталізувати так й не вдалося, адже з інфекцією тут не приймають», - написав радник мера міста.

“І що ми маємо у результаті? А нічого! На моє запитання, що мені робити далі, всі розводять руками. Сказали, що зараз спробують знайти місце, але педіатра немає, лікувати нема кому. Дитина плаче, їй погано, вона хоче спати. Персонал лікарні не робить жодних дій щодо надання допомоги дитині. Вже почали здавати нерви і ми попросили просто повернути нас додому, якщо ніякої допомоги нам не нададуть", - цитує Андрющенко маму дитини.


Артем Руденко, ZN.ua





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