Посли країн G7 нагадали керівництву України про корупцію: необхідно призначити керівника САП

Посли країн "Великої сімки" (G7) знову нагадали керівництву України про важливість боротьби з корупцією. Критичним у цьому плані вважають своєчасне призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Як ми обговорили з віце-прем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною 7 липня, посли G7 повторюють, що своєчасне призначення керівника САП є критично важливим для зміцнення антикорупційних інституцій України", - йдеться у повідомленні G7.

23 червня 2022 року Євросоюз своїм одностайним рішенням надали Україні статус кандидата на членство. Проте є низка умов. І ключовими є боротьба із корупцією.

«…посилити боротьбу з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершити відбір та призначення нового директора Національного антикорупційного бюро та прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», - саме так звучить одна з основних умов вступу України до ЄС.

Ситуація з призначенням голови САП поки що не зсувається з місця, оскільки конкурсна комісія з минулого року не може затвердити результати конкурсу, за якими детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.

Меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом також передбачав обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.