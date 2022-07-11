Литва ввела нову заборону для росії щодо Калінінграда: деталі нових обмежень

Литва ввела нову заборону для росії щодо Калінінграда: деталі нових обмежень

Влада Литви розширила обмеження на транзит товарів до Калінінграда через свою територію в рамках антиросійських санкцій ЄС.

Про це повідомляє Delfi.

За даними представника литовської митниці, йдеться про заборону на транзит алкоголю, цементу, деревини, спирту та промислових хімікатів на спиртовій основі.

кордон, євробляхи, нульове розмитнення

Раніше влада Калінінградської області опублікувала перелік товарів, заборонених для перевезення залізничного транспорту через Литву. Серед іншого до нього потрапили продукти з чавуну та сталі, установки для зрідження газу, реактивне паливо, сигари, парфумерія, побутова техніка дорожча за 750 євро, ікра, етиловий спирт, добрива та дерево.

На початку липня Калінінградська область передала Кабміну РФ та Адміністрації президента проект заходів у відповідь на заборону Литвою транзиту товарів через свою територію.

Литва, парламент Литви


Алексей Ионов, politeka.net





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