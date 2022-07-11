The Sun: Джонсон може стати спеціальним представником в Україні після відставки

Якщо британський прем’єр погодиться на нову роль після відставки, він в певному сенсі піде стопами Тоні Блера, інформує ZN.ua.

The Sun: Джонсон може стати спеціальним представником в Україні після відставки
© Офіс президента

Політична кар’єра Бориса Джонсона може не закінчитися після того, як він остаточно піде з посади лідера Консервативної партії і прем’єр-міністра Великої Британії.

Як пише британський таблоїд The Sun, Джонсона можуть призначити на нову посаду - спеціального представника в Україні. Чиновники хочуть, щоб колишній прем’єр-міністр взяв на себе важливу роль дипломатичного стрижня між західними союзниками і охопленою війною країною. Це б дозволило йому далі розвивати свої тісні відносини з президентом України Володимиром Зеленським і зберегти впливову позицію на світовій арені.

Якщо Джонсон погодиться з таким призначенням, це буде означати, що він і надалі буде дратувати російського автократа Владіміра Путіна. The Sun пише, що ідею про нову роль для британського експрем’єра запропонували колишні радники уряду. І наразі вона нібито розглядається на найвищому рівні.


Лесь Димань, ZN.ua





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