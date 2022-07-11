The Sun: Джонсон може стати спеціальним представником в Україні після відставки
Якщо британський прем’єр погодиться на нову роль після відставки, він в певному сенсі піде стопами Тоні Блера, інформує
Політична кар’єра Бориса Джонсона може не закінчитися після того, як він остаточно піде з посади лідера Консервативної партії і прем’єр-міністра Великої Британії.
Як пише британський таблоїд
Якщо Джонсон погодиться з таким призначенням, це буде означати, що він і надалі буде дратувати російського автократа Владіміра Путіна. The Sun пише, що ідею про нову роль для британського експрем’єра запропонували колишні радники уряду. І наразі вона нібито розглядається на найвищому рівні.