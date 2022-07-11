Newsweek: Лукашенко зіштовхнувся з непокорою своїх військових, які виступили проти війни з Україною

Цілком можливо, що самопроголошеному президенту Білорусі Аляксандру Лукашенку варто готуватися до заколоту його власних військових офіцерів, які висловилися проти війни, яку Росія розв’язала проти України.

Командири п’ятої бригади сил спеціального призначення Білорусі звернулися до диктатора у відкритому листі, в якому висловилися проти відправки білоруських військ на війну. Вони зауважили, що це було б «чистим самогубством», - пише Newsweek .

«Після вступу у війну проти України Білорусь буде виключена зі спільноти цивілізованих країн і на довгі роки залишиться міжнародним вигнанцем», - йдеться в листі білоруських військових.

Newsweek нагадує, що Мінськ дозволив Москві розмістити на своїй території російські війська і провести широкомасштабні військові навчання, які пізніше виявилися підготовкою до нападу на Україну в лютому. У свою чергу, Білорусь у травні розпочала проведення власних навчань нібито з метою перевірити бойову готовність сил. Однак, деякі члени білоруської армії засудили війну в листі до Лукашенка.