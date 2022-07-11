Newsweek: Лукашенко зіштовхнувся з непокорою своїх військових, які виступили проти війни з Україною

Білоруські спецпризначенці закликали диктатора не втягувати їх у війну, яку розв’язала Москва проти України, інформує ZN.ua.

Newsweek: Лукашенко зіштовхнувся з непокорою своїх військових, які виступили проти війни з Україною
© YouTube / Мир24

Цілком можливо, що самопроголошеному президенту Білорусі Аляксандру Лукашенку варто готуватися до заколоту його власних військових офіцерів, які висловилися проти війни, яку Росія розв’язала проти України.

Командири п’ятої бригади сил спеціального призначення Білорусі звернулися до диктатора у відкритому листі, в якому висловилися проти відправки білоруських військ на війну. Вони зауважили, що це було б «чистим самогубством», - пише Newsweek.

«Після вступу у війну проти України Білорусь буде виключена зі спільноти цивілізованих країн і на довгі роки залишиться міжнародним вигнанцем», - йдеться в листі білоруських військових.

Newsweek нагадує, що Мінськ дозволив Москві розмістити на своїй території російські війська і провести широкомасштабні військові навчання, які пізніше виявилися підготовкою до нападу на Україну в лютому. У свою чергу, Білорусь у травні розпочала проведення власних навчань нібито з метою перевірити бойову готовність сил. Однак, деякі члени білоруської армії засудили війну в листі до Лукашенка.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
Блок рекламы


Похожие новости
Заспокойте свої "Хаймарси": яскраві фотожаби на удари по військових базах рашистів в УкраїніЗаспокойте свої "Хаймарси": яскраві фотожаби на удари по військових базах рашистів в Україні
Білорусь розширила зону обмежень на польоти вздовж кордону з УкраїноюБілорусь розширила зону обмежень на польоти вздовж кордону з Україною
У США запропонували дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах Росії та БілорусіУ США запропонували дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах Росії та Білорусі
Уповноважений розповів, скількох українських військових вважають зниклими безвістиУповноважений розповів, скількох українських військових вважають зниклими безвісти
Спартц проти Єрмака: конгресмени обмінюються докорами, ОПУ дистанціюється від скандалуСпартц проти Єрмака: конгресмени обмінюються докорами, ОПУ дистанціюється від скандалу
Наказ Зеленського звільнити південь свідчить про перехід до третього етапу війни — експертНаказ Зеленського звільнити південь свідчить про перехід до третього етапу війни — експерт
"Це ми ще не починали": Данілов розповів, як західне озброєння вже змінює хід війни"Це ми ще не починали": Данілов розповів, як західне озброєння вже змінює хід війни
Лукашенку загрожує бунт, у Білорусі офіцери виступили проти війни в Україні: "Буде вигнана зі..."Лукашенку загрожує бунт, у Білорусі офіцери виступили проти війни в Україні: "Буде вигнана зі..."
The Telegraph: Трасс обіцяє добиватися поразки Путіна у війні з Україною, якщо вона стане прем’єром БританіїThe Telegraph: Трасс обіцяє добиватися поразки Путіна у війні з Україною, якщо вона стане прем’єром Британії
Росія шукає понад 22 тисячі контрактників — Центр протидії дезінформаціїРосія шукає понад 22 тисячі контрактників — Центр протидії дезінформації
Последние новости
Подгружаем последние новости