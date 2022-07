У США запропонували дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах Росії та Білорусі

Офіційний радник урядової комісії США з безпеки та співробітництва в Європі Пол Массаро запропонував дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах у Росії та Білорусі, а також у тимчасово анексованого Криму. Відповідне повідомлення він розмістив на своїй сторінці у Твіттер.

"Україні має бути дозволено завдавати ударів по військових об'єктах в окупованій Білорусі, окупованому Криму та Росії", — написав Массаро.

Перед цим він зазначив, що перемога нашої країни - "добре для українців, добре для росіян, добре для європейців, добре для американців, добре для всього світу". Він також закликав надати Україні більше РСЗВ HIMARS.

Ukraine must be allowed to strike military sites in occupied Belarus, occupied Crimea, and Russia