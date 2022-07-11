"Забороніть росії членство або саморозпустіться": нова заява ООН обурила світ

Радбез ООН

В ООН (Організація об\'єднаних націй) зробили чергове невиразне з приводу війни в Україні.

Предметом обговорень стала коротенька публікація ООН, опублікована в Твіттері.

"Війна - це не вихід. Нам потрібний мир. Мир для світу. Зараз нам потрібний мир", - написали в організації.

Беззубість заяви відзначили активні користувачі по всьому світу:

"Вибачте, ви вважаєте це корисним? Це щось означає? У цій війні є правда і неправда, і вам потрібно зосередитися на тому, щоб зупинити вбивць. Інакше ви безпорадні"

"ООН каже: "Моя робота - спостерігати за геноцидом, а не зупиняти його"

"О боже, дякую, так корисно, тепер війна зупинилася. Або, зачекайте, ні, якби ми тільки могли знати, яка країна несе відповідальність за неспровоковане вторгнення в іншу, і вона має силу зупинити це вторгнення в будь-який момент, і залучити цю країну до відповідальності"

"6,5 мільярдів доларів річного бюджету за пару твітів. Незрозуміло, чому будь-яка розсудлива країна повинна за це платити. Забороніть росії членство в Раді Безпеки або саморозпустіться. Негайно!"

"ООН потрібні яйця"

 


Алексей Ионов, politeka.net





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