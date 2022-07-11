На Запоріжжі ЗСУ завдали удару по військовій базі окупантів: фото та відео

У Запорізькій області в понеділок, 11 липня, знищено військову базу РФ в окупованому Токмаку.

Фото та відео вибуху очевидці публікують у соцмережах, інформує Апостроф.


Місцеві жителі пишуть, що знищено базу окупантів на території місцевого ковальсько-штампувального заводу: "Удар по КШЗ, а там була військова частина русні)", "по кшз 100%".

У телеграм-каналі Стратком ЗСУ повідомляє, що удару було завдано західною зброєю, поставленою в Україну по ленд-лізу.

Також про удар ЗСУ по Токмаку написав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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