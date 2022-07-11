Уповноважений розповів, скількох українських військових вважають зниклими безвісти

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко розповів, що станом на сьогодні 7 200 українських військових вважаються зниклими безвісти. Йдеться про представників різних оборонних структур, в тому числі й нацгвардійців, прикордонників та спецслужбовців. Про це він розповів виданню "Суспільне" , інформує ZN.ua .

"Якщо ми говоримо про військових, то розуміймо, хто такі військові. Є ЗСУ, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ , і це різні інституції. Вони не входять в цифру, яку дає ЗСУ", - зазначив омбудсмен.

Котенко розповідає, що ЗСУ повідомляють лише про дві тисячі зниклих військових, але джерела самого уповноваженого називають більшу цифру.

"Наприклад, полк "Азов" - це Нацгвардія, і там також є безвісти зниклі. Вони не вийшли на зв?язок із рідними, коли вони вийшли з "Азовсталі", - пояснив Котенко.

За словами уповноваженого, більшість зниклих сьогодні перебувають у російському полоні. Прикладом цього є військові 1-го батальйону 36-ї бригади.

"Ми знаємо, що їх вивезли в Росію. По-перше, треба зрозуміти, скільки там є людей. Якщо їх більше сотні, то ми розуміємо, що практично весь батальйон - у полоні", - каже омбудсмен.

Котенко зауважив, що не з усіма полоненими є зв'язок, проте він сподівається, що всі вони повернуться додому.