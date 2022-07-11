Загальна мобілізація: умови звільнення з армії під час воєнного стану

Попри те, що в Україні оголошена і триває загальна мобілізація, навіть громадяни, які вже несуть службу у війську, мають право на звільнення з армії. Але це звільнення може відбутись лише за певних умов.

Загальна мобілізація: кому дозволять звільнення з армії під час воєнного стану

Які це умови, йдеться у роз'ясненні Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції м. Львів, яке воно опубліковало на своїй сторінці у Facebook.

В опублікованому матеріалі йдеться, що військовослужбовці, які були призвані на армійську службу під час загальної мобілізації, а також військові, які служать за контрактом, мають право на звільнення з армії. Підставою для такого звільнення може бути одна з причин, які містяться у четвертій частині (п.2) статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Отже, закон передбачає такі підстави для звільнення з армії:

  • досягнення граничного віку перебування на військовій службі;
  • наявність висновку військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби із виключенням з військового обліку;
  • набрання законної сили судовим вироком, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;
  • наявність сімейних обставин або інших поважних причин - у випадку, якщо військовослужбовці не виявили бажання продовжувати військову службу.
Загальна мобілізація: кому дозволять звільнення з армії під час воєнного стану

До сімейних обставин, що дають право на звільнення з армії, відносять такі:

  • виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років;
  • виховання дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги. Водночас дитині, що має одне з цих захворювань, не встановлено інвалідність. Медичний стан дитини має бути підтверджений документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими Мінохорони здоров'я України;
  • необхідність здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;
  • наявність дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;
  • необхідність здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;
  • необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;
  • необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;
  • вагітність військовослужбовця-жінки;
  • перебування військовослужбовця-жінки у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також, якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;
  • виховання дитини (або кількох дітей) віком до 18 років лише одним із батьків;
  • наявність дитини (дітей) до 18 років у подружжя, які обоє служать у війську. Тоді на звільнення з армії має право хтось один із них.

Крім того, право на звільнення з армії мають іноземці та особи без громадянства, які служать в українському війську за контрактом.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков розповів, скільки ще українців мають намір мобілізувати до війська найближчим часом. Він повідомив, що чисельність армії буде збільшена ще на 100 тисяч осіб.


Марченко Любов, Тудей





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