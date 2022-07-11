FT: У Заходу закінчуються боєприпаси для України?

У травні, коли Вашингтон замовив 1300 ракет Stinger на заміну тим, які були відправлені Україні, виконавчий директор компанії-виробника Raytheon відповів: «На це піде певний час».

Тим часом, Париж відправив Києву 18 гаубиць Caesar. Це чверть від загальних запасів високотехнологічної артилерії Франції. І в компанії Nexter зізналися, що знадобиться приблизно 18 місяців, щоб виготовити нові.

Російська війна проти України викрила скупість західних оборонних запасів, особливо коли йдеться про такі критично важливі речі, як артилерійські снаряди, які масово використовуються у боях. Відсутність потрібних виробничих можливостей, нестача кадрів і заплутаність ланцюгів забезпечення, особливо комп’ютерних чіпів, призводить до того, поповнення складів займає багато часу, - пише Financial Times .

Чиновники у сфері оборони і аналітики кажуть, що дефіцит викриває помилкову західну самовпевненість щодо потенційних загроз після закінчення Холодної війни. Тепер війна в Україні її розвіяла. Мода на високотехнологічне озброєння затьмарила важливість підтримки запасів базових речей.

«Україна стала уроком про те, що перемогу у війні досі часто здобувають за допомогою класичних елементів артилерії, сухопутних військ і окупації. Військовий баланс, який перейшов від старого до нового, потрібно повернути назад до старого стану», - сказав колишній директор НАТО з питань політики планування і науковий співробітник Chatham House Джеймі Ші.