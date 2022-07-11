Російський агент попався в Одесі, в СБУ повідомили подробиці: "У затриманого виявлено..."

Російський агент попався в Одесі, в СБУ повідомили подробиці: "У затриманого виявлено..."

Служба безпеки України затримала в Одесі російського агента, який розвідував позиції протикорабельних комплексів ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, зрадник був завербований представником спецслужб рф для проведення підривної діяльності в Одесі. Для комунікації між собою вони використовували спеціально створений анонімний Телеграм-канал. Саме через нього агент одержував завдання та «звітував» про їх виконання.

Виявлені позиції українських Сил оборони він мав переправляти у вигляді фотоматеріалів та електронних карт з позначками геолокацій. Під час слідчих дій у затриманого виявлено мобільний телефон з доказами незаконної діяльності, у тому числі таємну переписку з окупантами.

Також повідомляється, що інше завдання, яке стояло перед зрадником, – це формування розгалуженої агентурної мережі для збору розвідувальної інформації на півдні України.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Таким чином СБУ вдалося запобігти спробам окупантів встановити місцезнаходження та переміщення українських військових підрозділів, протикорабельних комплексів і систем протиповітряної оборони у причорноморських районах України. Отримані координати рф планувала використати для здійснення серії ракетних ударів на півдні.


Тарас Галушко, politeka.net





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