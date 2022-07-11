"Це ми ще не починали": Данілов розповів, як західне озброєння вже змінює хід війни

За його словами, кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю, інформує ZN.ua.

© Офіс президента

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, які наслідки спричинили точні удари ЗСУ з допомогою західного озброєння по російських тилах. Детальніше про це він розповів на своїй сторінці у Твіттер.

"Деморалізація, демілітаризація і деокупація – три головні ефекти роботи сучасної західної зброї зі знищення командних пунктів, техніки та складів боєприпасів рашистів за останній час", - пише Данілов.

Секретар Радбезу зауважив, що вже зараз західне озброєння змінює хід війни.

"Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали!" - пише Данілов.

Деморалізація, демілітаризація і деокупація – три головні ефекти роботи сучасної західної зброї зі знищення командних пунктів, техніки та складів боєприпасів рашистів за останній час.

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 11, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
Блок рекламы


Похожие новости
Newsweek: Лукашенко зіштовхнувся з непокорою своїх військових, які виступили проти війни з УкраїноюNewsweek: Лукашенко зіштовхнувся з непокорою своїх військових, які виступили проти війни з Україною
Уповноважений розповів, скількох українських військових вважають зниклими безвістиУповноважений розповів, скількох українських військових вважають зниклими безвісти
Наказ Зеленського звільнити південь свідчить про перехід до третього етапу війни — експертНаказ Зеленського звільнити південь свідчить про перехід до третього етапу війни — експерт
«За які такі заслуги?»: Андрій Сидельніков розповів про видачу українського паспорта Невзорову«За які такі заслуги?»: Андрій Сидельніков розповів про видачу українського паспорта Невзорову
Андрій Сидельніков розповів, що російські пропагандисти та чиновники не приховують своєї гнилої сутіАндрій Сидельніков розповів, що російські пропагандисти та чиновники не приховують своєї гнилої суті
Монастирський розповів, чи правомірно роздавати повістки на блокпостахМонастирський розповів, чи правомірно роздавати повістки на блокпостах
Лукашенку загрожує бунт, у Білорусі офіцери виступили проти війни в Україні: "Буде вигнана зі..."Лукашенку загрожує бунт, у Білорусі офіцери виступили проти війни в Україні: "Буде вигнана зі..."
Чорнобаївка-26: Арестович розповів про знищення 12 генералів та офіцерів армії РФЧорнобаївка-26: Арестович розповів про знищення 12 генералів та офіцерів армії РФ
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Le Figaro: Валенса бачить Росію безпечною після війни з Україною, якщо її населення зменшиться до 50 мільйонівLe Figaro: Валенса бачить Росію безпечною після війни з Україною, якщо її населення зменшиться до 50 мільйонів
Последние новости
Подгружаем последние новости