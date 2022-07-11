"Це ми ще не починали": Данілов розповів, як західне озброєння вже змінює хід війни

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, які наслідки спричинили точні удари ЗСУ з допомогою західного озброєння по російських тилах. Детальніше про це він розповів на своїй сторінці у Твіттер.

"Деморалізація, демілітаризація і деокупація – три головні ефекти роботи сучасної західної зброї зі знищення командних пунктів, техніки та складів боєприпасів рашистів за останній час", - пише Данілов.

Секретар Радбезу зауважив, що вже зараз західне озброєння змінює хід війни.

"Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали!" - пише Данілов.