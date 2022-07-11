"Чекаємо наказу йти далі": ЗСУ звільнили Іванівку на Херсонщині, відео

ЗСУ опублікували відео зі звільненої від російських загарбників Іванівки Херсонської області.

Воїни 60-ї окремої піхотної бригади показали відео звільненого населеного пункту.

"Був наказ зайняти ці позиції. Зайшли до села, нічого небезпечного, окрім складу боєприпасів, не було. Жителі поїхали, одна жінка, будинок якої було зруйновано, попросила вивезти її. Хлопці за годину вивезли. Чекаємо наказу йти далі", – кажуть військовослужбовці. 60-й ОПБ ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що голова Миколаївської ОВ Віталій Кім заявив, що ЗСУ готуються звільнити південь України.

У своєму телеграм-каналі чиновник опублікував відео, в якому попередив російських окупантів, що в Херсоні горітиме ще більше складів військ Росії та ворожих командних пунктів.

"Ситуація така, що команда президента була - звільнити південь, що не може не тішити. Чим далі, тим більше горітиме в Херсоні складів БК та ворожих командних пунктів", - заявив Кім.