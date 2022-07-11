У Нацгвардії показали, якими були бої за Сєвєродонецьк та розповіли про втрати росіян

У Нацгвардії показали відео боїв за населені пункти в Луганській області - Рубіжне та Сєвєродонецьк. Пресслужба НГУ на своїй сторінці в YouTube повідомляє, що запис змонтували з фрагментів, які зняли на свої телефони нацгвардійці.

Вони тримали оборону у місті Рубіжне з початку березня до середини травня, а в Сєвєродонецьку - з травня по 24 червня.

На відео видно, що російські окупанти стирають до землі цивільну інфраструктуру.

"У тих боях ворог втратив понад 300 одиниць броньованої техніки, близько 1000 орків убитими та близько 1500 пораненими у Рубіжному та Сєвєродонецьку, що їх українські воїни перетворили на м'ясорубку для російського загарбника, - розповідають нацгвардійці. - Ніколи не забудемо оборону цих населених пунктів і вічно шануватимемо тих героїв, що склали життя за Україну і перемогу".