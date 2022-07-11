Депутат звинуватив уряд у брехні: в Україні профіцит газу власного видобутку для потреб населення

Народний депутат Олексій Кучеренко заявляє, що в Україні немає жодного дефіциту газу, а власний видобуток перекриває нинішні потреби населення зі значним профіцитом. Про це йдеться у депутатському зверненні Кучеренка на адресу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля стосовно урядових законопроєктів №№ 7427, 7428, 7429 щодо особливостей регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення.

"Суть цих законопроєктів полягає в тому, щоб надати для "НАК "Нафтогаз України" з державного бюджету компенсацію в сумі 6 млрд доларів США для закупівлі імпортованого газу, якого нібито не вистачає для виконання ПСО (постачальник останньої надії, - ред.) у наступному опалювальному сезоні", - йдеться в зверненні.

Водночас Кучеренко наполягає, що в Україні немає жодного дефіциту газу для того, щоб забезпечити потреби населення.

"Адже навіть при скороченні обсягів видобутку газу на 7-8%, наявних у розпорядженні АТ "НАК "Нафтогаз України"" власних ресурсів газу є більш ніж достатньо для забезпечення суттєво скорочених потреб для виконання ПСО протягом наступного опалювального сезону. І замість дефіциту газу реально існує профіцит власних ресурсів природного газу", - зазначає народний депутат.

На думку Кучеренка, йдеться про схему, коли весь обсяг газу власного видобутку намагаються штучно прирівняти до імпортованого газу. А за рахунок різниці між внутрішніми цінами газу власного видобутку та цінами імпортованого газу на європейських газових хабах вийняти з Державного бюджету суму, що призначається начебто для закупівлі імпортного газу.

У своєму депутатському зверненні Кучеренко наголошує, що принципи встановлення цін в енергетичному комплексі країни не зрозумілі не лише йому.

"У процесі розгляду (урядових законопроєктів. - ред.) до Верховної Ради надійшло багато звернень щодо заперечень основних положень цих законопроєктів, що стосуються принципів встановлення цін на природний газ, тарифів на теплову енергію, визначення компенсацій, проведення розрахунків за реструктуризованими боргами та їх наслідками", - пише депутат.

За його словами, такі звернення надійшли від "Асоціації міст України", Київської міської військової адміністрації, Полтавської обласної ради, Міжгалузевої асоціації розвитку систем теплопостачання "Укртеплоенерго" та інших.

У цьому зв'язку Кучеренко запропонував Шмигалю особисто пояснити дану законодавчу ініціативу уряду, провівши за участю зацікавлених сторін обговорення основних суперечливих положень згаданих законопроєктів.

При цьому, на своїй сторінці у Фейсбук Кучеренко вживає більш радикальні формулювання, зі згадуванням конкретних прізвищ.

"Дивні речі відбуваються зараз в енергетичному секторі України. Син послідовного та ідейного "регіонала" Ростислав Шурма, один з лідерів "Опозиційного блоку" організовує з офісу президента супровід антиукраїнської газової афери, що затіяв син видатної прогресивної соціалістки Юрій Вітренко. Прикриває це все в Верховній Раді людина, яка організувала при першій же нагоді ще у 2019 році імпорт російсько-білоруської електроенергії - Андрій Герус. Всю цю схему забезпечив з посади голови НКРЕКП (2019-2021) Валерій Тарасюк, який довгий час був головним юристом російської енергокомпанії з "Лужників" на чолі з віцеспікером Росіі Бабаковим. Весь цей час видобуток газу в Україні провалювала потужна група росіян, білорусів та казахів, які зараз працюють в Росії", - пише Кучеренко.

"В атомній енергетиці російські вуха (також, - ред.) торчать зараз з усіх боків, починаючи з керівника Енергоатому Котіна. Родини майже всіх цих персонажів давно за кордоном", - додав також він.

Нагадаємо, раніше членкиня громадської ради при Держагентстві України з управління зоною відчуження Ольга Кошарна повідомила про затримання контррозвідкою директора з персоналу НАК "Енергоатом" Олега Бояринцева.

За словами Кошарної, Бояринцев не встиг змінити всіх директорів атомних електростанцій. Те саме стосується і заступників директорів з фіззахисту.

"Але Мурашова на ЗАЕС він пропхав на посаду і його заступник з фіззахисту Присміцький зустрічав окупантів 4 березня словами: вітаю вас на російській атомній станції. Сподіваюся, що над О.Бояринцевим суд буде швидким і за законами воєнного часу", – додала Кошарна.