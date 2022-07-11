Лукашенку загрожує бунт, у Білорусі офіцери виступили проти війни в Україні: "Буде вигнана зі..."

Президент Білорусі Олександр Лукашенко може готуватися до бунту з боку своїх офіцерів після того, як вони напередодні висловили свою незгоду з війною рф проти України.

Старші офіцери п'ятої бригади спецназу у відкритому листі застерегли Лукашенка, який є близьким соратником російського диктатора владимира путіну від відправлення військ в Україну, назвавши таке рішення «самовбивством у чистому вигляді». Про це повідомляє видання Newsweek.

"Вступивши у війну проти України, Білорусь буде вигнана зі спільноти цивілізованих держав і на довгі роки стане міжнародним ізгоєм", - написали військові.

Видання зазначає, що Білорусь дозволила росії розміщувати свої війська і проводити масштабні військові навчання в країні від початку війни. Пізніше, у травні, Білорусь розпочала масштабні навчання своїх збройних сил.

У листі до Лукашенка офіцери заявили, що окупація росією міжнародно визнаної території України та спроба рф втягнути у війну Білорусь "може розглядатися лише як руйнування суверенітету Білорусі".

«Наразі офіцери п'ятої бригади спеціального призначення констатують грубе порушення вищим політичним керівництвом росії пункту першого Конституції Білорусі. Відповідно до цього пункту, за Республікою Білорусь зберігається верховенство та повна влада над своєю власною територією. Вона також користується незалежністю у внутрішній та зовнішній політиці», — написали білоруські військовослужбовці Лукашенку.