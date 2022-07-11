The Telegraph: Трасс обіцяє добиватися поразки Путіна у війні з Україною, якщо вона стане прем’єром Британії

Британський міністр закордонних справ написала статтю, в якій підтвердила намір замінити Джонсона на посаді і пояснила, які цілі буде переслідувати, ставши лідером Консервативної партії і головою уряду, інформує ZN.ua.

The Telegraph: Трасс обіцяє добиватися поразки Путіна у війні з Україною, якщо вона стане прем’єром Британії
© Number 10/Flickr

Велика Британія зіштовхнулася з великими викликами вдома на тлі глобальної економічної кризи. На міжнародній арені королівству кидає виклик агресивна Росія і все більш напористий Китай.

Про це в статті для The Telegraph написала міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, в якій вона підтверджує намір боротися за посаду лідера Консервативної партії, а також прем’єр-міністра Великої Британії після відставки Бориса Джонсона.

«Я висуваю свою кандидатуру, тому що я можу бути лідером, можу приносити результати і приймати важкі рішення. У мене є чітке бачення, куди ми повинні прийти, а також досвід і рішучість, щоб досягти цієї мети. Я буду боротися на виборах як консерватор і керуватиму як консерватор. Я швидко і ефективно почну працювати на посаді прем’єр-міністра, щоб подбати про поразку Владіміра Путіна в Україні і підтримати роботу економіки», - йдеться в статті Трасс.

Вона пообіцяла британцям з першого ж дня зменшити податки, щоб допомогти їм розібратися з підвищенням цін. Також Трасс обіцяє скасувати підвищення вартості національного страхування, яке було проведене в квітні, а також зберегти конкурентність корпоративного податку, щоб привабити бізнес і інвестиції у Велику Британію. На думку Трасс, приватний сектор повинен зростати швидше, ніж державний. А в довгостроковій перспективі державний сектор повинен зменшитися, так само як і податковий тягар.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Війна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву ПутінаВійна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву Путіна
Блок рекламы


Похожие новости
Мінус сто окупантів за добу: зведення Генштабу щодо втрат РФ на війні в УкраїніМінус сто окупантів за добу: зведення Генштабу щодо втрат РФ на війні в Україні
Надійшла пропозиція називати Путіна не “президентом”, а “правителем”Надійшла пропозиція називати Путіна не “президентом”, а “правителем”
Франція закликала Євросоюз підготуватися до відключення газу Росією, що станеться з великою ймовірністюФранція закликала Євросоюз підготуватися до відключення газу Росією, що станеться з великою ймовірністю
Українські офісні працівники та торговці проходять військову підготовку у Великій БританіїУкраїнські офісні працівники та торговці проходять військову підготовку у Великій Британії
Le Figaro: Валенса бачить Росію безпечною після війни з Україною, якщо її населення зменшиться до 50 мільйонівLe Figaro: Валенса бачить Росію безпечною після війни з Україною, якщо її населення зменшиться до 50 мільйонів
WP: Блінкен відмовляється говорити з Росією, поки вона воює з Україною, це подобається не всімWP: Блінкен відмовляється говорити з Росією, поки вона воює з Україною, це подобається не всім
Розплата не забарилася: у Києві любителька путіна накинулася на дітей, які допомагали ЗСУРозплата не забарилася: у Києві любителька путіна накинулася на дітей, які допомагали ЗСУ
Борис Джонсон може завершити політичну кар’єру після відставки з поста прем’єр-міністра Великої Британії — The Daily TelegraphБорис Джонсон може завершити політичну кар’єру після відставки з поста прем’єр-міністра Великої Британії — The Daily Telegraph
У Великій Британії зростає кількість охочих поборотися за посаду прем'єраУ Великій Британії зростає кількість охочих поборотися за посаду прем'єра
ЦРУ на весь світ викрило плани Путіна — БайденЦРУ на весь світ викрило плани Путіна — Байден
Последние новости
Подгружаем последние новости