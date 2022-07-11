The Telegraph: Трасс обіцяє добиватися поразки Путіна у війні з Україною, якщо вона стане прем’єром Британії

Велика Британія зіштовхнулася з великими викликами вдома на тлі глобальної економічної кризи. На міжнародній арені королівству кидає виклик агресивна Росія і все більш напористий Китай .

Про це в статті для The Telegraph написала міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, в якій вона підтверджує намір боротися за посаду лідера Консервативної партії, а також прем’єр-міністра Великої Британії після відставки Бориса Джонсона.

«Я висуваю свою кандидатуру, тому що я можу бути лідером, можу приносити результати і приймати важкі рішення. У мене є чітке бачення, куди ми повинні прийти, а також досвід і рішучість, щоб досягти цієї мети. Я буду боротися на виборах як консерватор і керуватиму як консерватор. Я швидко і ефективно почну працювати на посаді прем’єр-міністра, щоб подбати про поразку Владіміра Путіна в Україні і підтримати роботу економіки», - йдеться в статті Трасс.

Вона пообіцяла британцям з першого ж дня зменшити податки, щоб допомогти їм розібратися з підвищенням цін. Також Трасс обіцяє скасувати підвищення вартості національного страхування, яке було проведене в квітні, а також зберегти конкурентність корпоративного податку, щоб привабити бізнес і інвестиції у Велику Британію. На думку Трасс, приватний сектор повинен зростати швидше, ніж державний. А в довгостроковій перспективі державний сектор повинен зменшитися, так само як і податковий тягар.