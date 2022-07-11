Двом бійця "Азову" загрожує страта — ЗМІ

Наразі незрозуміло, чи їх вже засудили, чи "суд" ще має відбутися. В чому саме звинувачують наших захисників теж незрозуміло, інформує ZN.ua.

Двом бійця
Костянтин Нікітенко ("Фокс") та Микола ("Фрост")
© Українська Правда

Російські пропагандисти повідомляють, що двох бійців полку "Азов", які зараз перебувають у російському полоні, можуть стратити. Мова йде про Миколу з позивним "Фрост" (прізвище наразі невідоме) та Костянтина Нікітенка з позивним "Фокс". В УП, посилаючись на дані розвідки, зазначили, що українських захисників вивезли з колонії у невідомому напрямку.

При цьому у своїх версіях російські пропагандисти розходяться. Одні пишуть, що наших бійців вже засудили 9 липня, інші ж зазначають, що "суд" лише повинен відбутися в майбутньому.

Щодо звинувачення проти "азовців", то тут версії теж різні. Спершу їх звинувачували в нібито обстрілюванні мирних жителів у Маріуполі, потім заявили, що ті напали на конвой з пораненими окупантами. Доказів та подробиць наразі немає.

Варто нагадати, що 8 липня бойовики скасували "мораторій на смертну кару".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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