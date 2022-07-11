Загальна мобілізація: список для виїзду чоловіків за кордон може розширитися

Список для виїзду чоловіків за кордон можуть розширити. Щоправда, новій категорії "виїзних" громадян дозволять залишити Україну лише на якийсь час. І це не означає, що їх не торкнеться загальна мобілізація. Вони можуть бути призвані до армії після того, як повернуться в Україну. Йдеться про моряків, які працюють за контрактами, і зараз позбавлені такої можливості.

Загальна мобілізація: Арестович розповів про виїзд чоловіків за кордон

Про це розповів радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

Арестович також переконаний, що, незважаючи на всі існуючі заборони, влада все ж таки дозволить тимчасовий виїзд чоловіків за кордон для того, щоби підтримати економіку України.

Адже багато українців, які працювали за кордоном і таким чином утримували свої сім'ї, наразі позбавлені такої можливості. Через це страждають не лише їхні рідні, а й економіка країни в цілому.

Загальна мобілізація: Арестович розповів про виїзд чоловіків за кордон
Якщо раніше в Україну щомісяця надходили великі валютні перекази від заробітчан, то тепер спостерігається зворотний процес: валютні перекази здебільшого йдуть з України, щоби підтримати жінок із дітьми, які там опинилися. Тому дати чоловікам можливість працювати за кордоном і заробляти там гроші – критично важливо для економіки нашої країни.

При цьому деякі політики висловлюють побоювання, що за першої ж нагоди виїхати за кордон усі чоловіки розбіжаться з України. Проте Олексій Арестович переконаний, що такого не станеться.

"Я надто поважаю свій народ, щоби повірити, що всі втечуть від призову. А якщо й кинуть, то, чесно кажучи, на фіг вони в армії потрібні з такою мотивацією", - зауважив радник голови ОП.

Нагадаємо, в Україні зареєстровано законопроект, який максимально розширює список для виїзду чоловіків за кордон. Проте, експерти кажуть, що Рада такий законопроект не проголосує.


Марченко Любов, Тудей





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