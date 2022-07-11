Загальна мобілізація: список для виїзду чоловіків за кордон може розширитися
Список для виїзду чоловіків за кордон можуть розширити. Щоправда, новій категорії "виїзних" громадян дозволять залишити Україну лише на якийсь час. І це не означає, що їх не торкнеться загальна мобілізація. Вони можуть бути призвані до армії після того, як повернуться в Україну. Йдеться про моряків, які працюють за контрактами, і зараз позбавлені такої можливості.
Про це розповів радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.
Арестович також переконаний, що, незважаючи на всі існуючі заборони, влада все ж таки дозволить тимчасовий виїзд чоловіків за кордон для того, щоби підтримати економіку України.
Адже багато українців, які працювали за кордоном і таким чином утримували свої сім'ї, наразі позбавлені такої можливості. Через це страждають не лише їхні рідні, а й економіка країни в цілому.
При цьому деякі політики висловлюють побоювання, що за першої ж нагоди виїхати за кордон усі чоловіки розбіжаться з України. Проте Олексій Арестович переконаний, що такого не станеться.
"Я надто поважаю свій народ, щоби повірити, що всі втечуть від призову. А якщо й кинуть, то, чесно кажучи, на фіг вони в армії потрібні з такою мотивацією", - зауважив радник голови ОП.
Нагадаємо, в Україні зареєстровано законопроект, який максимально розширює список для виїзду чоловіків за кордон. Проте, експерти кажуть, що Рада такий законопроект не проголосує.