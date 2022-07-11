У передмісті Одеси пролунали потужні вибухи: перші подробиці та відео

11 липня, у вівторок, російське окупаційне військо нанесло удари по території Одеської області. У передмісті Одеси пролунали чотири потужний вибухи, інформує Апостроф.

Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах.

За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги у передмісті Одеси пролунала серія вибухів. Зараз говорять про чотири вибухи.Також місцеві спостерігають за високими стовпами диму над місцями, куди поцілили російські окупанти.

Наразі інформація про місця влучання та постраждалих уточнюється. Офіційні дані щодо ворожої атаки будуть згодом. Мешканців області закликають не покидати укриття.


Ліза Бровко, Апостроф





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