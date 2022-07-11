Втрати боєкомплектів ще не досягли критичної межі, запасів в росіян забагато – Гайдай

Війська противника понад тиждень намагаються прорвати українську оборону з Лисичанська у напрямку Сіверська, а також просунутись на Слов’янськ, проте поки що успіху не мають. Натомість ворог активно використовує авіацію та артилерію. В ніч із 10 на 11 липня росіяни завдали п’ять ракетних ударів та чотири масованих артилерійських обстріли по населених пунктах на межі Луганщини і Донеччини, повідомляє голова Луганська ОВА Сергій Гайдай .

Російські окупанти зазнають значних втрат на східному фронті, проте відмовлятися від захоплення всієї Луганської та Донецької областей вони не збираються.

« «Друга армія світу» декілька разів бігла з Білогорівки, не знала що робити під Золотарівкою. В бій вже кинуті завзяті «ждуни» із Рубіжного та Сєвєродонецька. Вони знищують села області, де можливо мешкають їхні родичі. Але це те, чого вони хотіли, на жаль», - пише Гайдай.

Кожен день з тимчасово окупованих територій надходять повідомлення про знищення чергового складу з боєприпасами, зокрема останнє безпосередньо з Луганська. Та противник накопичив і сконцентрував значну кількість технічних ресурсів, аби продовжувати загарбницьку війну.

«Постачання боєкомплектів на позиції в них порушено, однак ці втрати ще не досягли критичної межі – запасів в росіян забагато», - зазначає голова Луганська ОВА.