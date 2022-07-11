У ISW пояснили, чому росіяни використовують комплекси С-300 по наземних цілях

Зенітні ракетні комплекси С-300 призначені для протиповітряної оборони, проте росіяни використовують їх по наземних цілях. В Інституті вивчення війни США пояснили , що таке рішення є неефективним, інформує ZN.ua .

Варто розуміти, що такі ракети, як пояснили фахівці, несуть велике бойове навантаження, тому призначені вони для ураження насамперед літаків.