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2022-07-11
У ISW пояснили, чому росіяни використовують комплекси С-300 по наземних цілях
Це може свідчити про брак ракет або комплектуючих.
© Міністерство оборони РФ
Зенітні ракетні комплекси С-300 призначені для протиповітряної оборони, проте росіяни використовують їх по наземних цілях. В Інституті вивчення війни США
Варто розуміти, що такі ракети, як пояснили фахівці, несуть велике бойове навантаження, тому призначені вони для ураження насамперед літаків.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua