У ISW пояснили, чому росіяни використовують комплекси С-300 по наземних цілях

Це може свідчити про брак ракет або комплектуючих.

У ISW пояснили, чому росіяни використовують комплекси С-300 по наземних цілях
© Міністерство оборони РФ

Зенітні ракетні комплекси С-300 призначені для протиповітряної оборони, проте росіяни використовують їх по наземних цілях. В Інституті вивчення війни США пояснили, що таке рішення є неефективним, інформує ZN.ua.

Варто розуміти, що такі ракети, як пояснили фахівці, несуть велике бойове навантаження, тому призначені вони для ураження насамперед літаків.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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