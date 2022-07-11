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2022-07-11
Актуальна карта бойових дій в Україні на 11 липня
Йде 138-та доба війни з російськими загарбниками, за останні 24 години істотних змін на фронтах не відбулося.
Карта приблизної ситуації на місцевості в Україні станом на опівніч 11 червня опублікована в Twitter Ukraine War Map, інформує
На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджені на запобіганні настанню українських сил. Окупанти обстріляли населені пункти області.
Крім того, росіяни обстрілювали населені пункти на Слов'янському напрямку. Українські захисники відбили штурм окупантів у напрямку до Краснопілля.
У Донецькій області окупанти готуються активізувати наступ на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Олена Руденко, Апостроф