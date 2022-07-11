Актуальна карта бойових дій в Україні на 11 липня

Йде 138-та доба війни з російськими загарбниками, за останні 24 години істотних змін на фронтах не відбулося.

Карта приблизної ситуації на місцевості в Україні станом на опівніч 11 червня опублікована в Twitter Ukraine War Map, інформує Апостроф .

На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджені на запобіганні настанню українських сил. Окупанти обстріляли населені пункти області.

Крім того, росіяни обстрілювали населені пункти на Слов'янському напрямку. Українські захисники відбили штурм окупантів у напрямку до Краснопілля.

У Донецькій області окупанти готуються активізувати наступ на Краматорському та Бахмутському напрямках.