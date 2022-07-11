Ворог готується до активізації боїв під Краматорськом та Бахмутом – Генштаб

Станом на сьогоднішній ранок на Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Водночас за минулу добу росіяни завдали авіаудар по Богородичному на Слов’янському напрямку та обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії околиці кількох населених пунктів. У цьому районі ЗСУ вдалося успішно відбити ворожий штурм.