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2022-07-11
Ворог готується до активізації боїв під Краматорськом та Бахмутом – Генштаб
Спроба ворожого наступу у напрямку Мар’їнки наразі провалилась, інформує
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Станом на сьогоднішній ранок на Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках. Про це йдеться в ранковому
Водночас за минулу добу росіяни завдали авіаудар по Богородичному на Слов’янському напрямку та обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії околиці кількох населених пунктів. У цьому районі ЗСУ вдалося успішно відбити ворожий штурм.
Оксана Коваль, ZN.ua