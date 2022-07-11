HIMARS у справі: за тиждень ЗСУ знищили 22 склади боєприпасів рашистів - карта

Українські військові успішно застосовують американські реактивні системи залпового вогню HIMARS проти російських окупантів. За минулий тиждень з їх допомогою було знищено 22 склади, чотири бази, одну нафтобазу та одну казарму ворогів.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Збройні сили України. Війна з окупантами", інформує Апостроф.

Донецька область:

??04.07, 05.07, 06.07, 07.07, 08.07, 10.07 – Донецьк. Загалом: Мінус 5 БК, 1 база, 1 нафтобаза.

??04.07, 08.07. Сніжне. Мінус 2 БК.

??04.07. Ясинувата. Мінус казарма.

??06.07. Макіївка. Мінус 1 база.

??07.10, 10.07. Іловайськ. Мінус 2 БК.

??08.07, 10.07. Шахтарськ. Мінус 2 БК.

??08.07. Дебальцеве. Мінус 1 БК.

??09.07. Харцизьк. Мінус 1 БК.

??10.07. Хрестівка (Кіровське). Мінус 1 БК.

??10.07. Чистякове (Торез). Мінус 1 БК.

Луганська область:

??10.07. Алчевськ. Мінус 1 БК.

??05.07, 09.07. Кадіївка (Стаханів). Мінус 2 складу БК.

Херсонська область:

??07.07, 09.07. Чорнобаївка. Мінус 1 БК та мінус 1 база.

??06.07. 10.07. Херсон. Мінус військова частина та 1 склад.

??08.07. Нова Каховка. Мінус база+БК.

Харківська область:

??6 липня. Великий Бурлук. Мінус 1 БК.


Олена Руденко, Апостроф





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Війна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву ПутінаВійна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву Путіна
Блок рекламы


Похожие новости
Актуальна карта бойових дій в Україні на 11 липняАктуальна карта бойових дій в Україні на 11 липня
Окупанти знищили на Донеччині меморіал Василю СліпакуОкупанти знищили на Донеччині меморіал Василю Сліпаку
ЗСУ б'ють з HIMARS по складах ворога, окупанти скаржаться на серйозні втратиЗСУ б'ють з HIMARS по складах ворога, окупанти скаржаться на серйозні втрати
Ракети з Бєлгорода не долетіли до України та знищили склад самих окупантів: "Фіксуємо якусь надто велику..."Ракети з Бєлгорода не долетіли до України та знищили склад самих окупантів: "Фіксуємо якусь надто велику..."
На півдні ЗСУ знищили чотири склади боєприпасів противника та 58 окупантів — ОК «Південь»На півдні ЗСУ знищили чотири склади боєприпасів противника та 58 окупантів — ОК «Південь»
Росія хоче анексувати ще одну українську область: аналіз ISW та карта бойових дійРосія хоче анексувати ще одну українську область: аналіз ISW та карта бойових дій
Окупанти несуть смерть та пожежі: показова карта зони бойових дій в УкраїніОкупанти несуть смерть та пожежі: показова карта зони бойових дій в Україні
Українські військові показали, як знищили танкову роту окупантів під час наступу — відеоУкраїнські військові показали, як знищили танкову роту окупантів під час наступу — відео
Перша сотня бійців ЗСУ пройшла навчання з експлуатації ракетних комплексів HIMARSПерша сотня бійців ЗСУ пройшла навчання з експлуатації ракетних комплексів HIMARS
Українські військові знищили два російські командні пункти на ХерсонщиніУкраїнські військові знищили два російські командні пункти на Херсонщині
Последние новости
Подгружаем последние новости