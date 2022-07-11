HIMARS у справі: за тиждень ЗСУ знищили 22 склади боєприпасів рашистів - карта
Українські військові успішно застосовують американські реактивні системи залпового вогню HIMARS проти російських окупантів. За минулий тиждень з їх допомогою було знищено 22 склади, чотири бази, одну нафтобазу та одну казарму ворогів.
Про це повідомляється в Telegram-каналі "Збройні сили України. Війна з окупантами", інформує
Донецька область:
??04.07, 05.07, 06.07, 07.07, 08.07, 10.07 – Донецьк. Загалом: Мінус 5 БК, 1 база, 1 нафтобаза.
??04.07, 08.07. Сніжне. Мінус 2 БК.
??04.07. Ясинувата. Мінус казарма.
??06.07. Макіївка. Мінус 1 база.
??07.10, 10.07. Іловайськ. Мінус 2 БК.
??08.07, 10.07. Шахтарськ. Мінус 2 БК.
??08.07. Дебальцеве. Мінус 1 БК.
??09.07. Харцизьк. Мінус 1 БК.
??10.07. Хрестівка (Кіровське). Мінус 1 БК.
??10.07. Чистякове (Торез). Мінус 1 БК.
Луганська область:
??10.07. Алчевськ. Мінус 1 БК.
??05.07, 09.07. Кадіївка (Стаханів). Мінус 2 складу БК.
Херсонська область:
??07.07, 09.07. Чорнобаївка. Мінус 1 БК та мінус 1 база.
??06.07. 10.07. Херсон. Мінус військова частина та 1 склад.
??08.07. Нова Каховка. Мінус база+БК.
Харківська область:
??6 липня. Великий Бурлук. Мінус 1 БК.