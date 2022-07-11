HIMARS у справі: за тиждень ЗСУ знищили 22 склади боєприпасів рашистів - карта

Українські військові успішно застосовують американські реактивні системи залпового вогню HIMARS проти російських окупантів. За минулий тиждень з їх допомогою було знищено 22 склади, чотири бази, одну нафтобазу та одну казарму ворогів.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Збройні сили України. Війна з окупантами", інформує Апостроф .

Донецька область:

??04.07, 05.07, 06.07, 07.07, 08.07, 10.07 – Донецьк. Загалом: Мінус 5 БК, 1 база, 1 нафтобаза.

??04.07, 08.07. Сніжне. Мінус 2 БК.

??04.07. Ясинувата. Мінус казарма.

??06.07. Макіївка. Мінус 1 база.

??07.10, 10.07. Іловайськ. Мінус 2 БК.

??08.07, 10.07. Шахтарськ. Мінус 2 БК.

??08.07. Дебальцеве. Мінус 1 БК.

??09.07. Харцизьк. Мінус 1 БК.

??10.07. Хрестівка (Кіровське). Мінус 1 БК.

??10.07. Чистякове (Торез). Мінус 1 БК.

Луганська область:

??10.07. Алчевськ. Мінус 1 БК.

??05.07, 09.07. Кадіївка (Стаханів). Мінус 2 складу БК.

Херсонська область:

??07.07, 09.07. Чорнобаївка. Мінус 1 БК та мінус 1 база.

??06.07. 10.07. Херсон. Мінус військова частина та 1 склад.

??08.07. Нова Каховка. Мінус база+БК.

Харківська область:

??6 липня. Великий Бурлук. Мінус 1 БК.