Росіяни проводять розвідку боєм на Донеччині та готуються до наступу – ISW

Посилені артилерійські та ракетні обстріли населених пунктів на східному фронті, прикривають перегрупування та підсилення військ РФ, інформує ZN.ua.

Росіяни проводять розвідку боєм на Донеччині та готуються до наступу – ISW
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Оперативна пауза російських окупантів на східному фронті, необхідна для відновлення боєздатності підрозділів, відбувається під залпи артилерійських, мінометних та ракетних обстрілів населених пунктів поблизу лінії фронту. Інтенсивне вогневе ураження у визначених районах та обмежені розвідувальні атаки, необхідні для підготовки подальшого наступу російських військ, вважають експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Війська РФ 10 липня провели низку розвідувальних операцій на північний захід від Слов'янська, в районі Долини та Мазанівки, для виявлення слабих місць в обороні ЗСУ. Також російські сили провели обмежену атаку за 25 км на північ від Донецька, аби покращити тактичні позиції поблизу Новоселівки Другої.

Відсутність активних бойових дій росіяни компенсують активним вогневим ураженням за артилерії та авіації. Так за попередню добу, Сили РФ завдавали артилерійські удари на південний схід від Ізюма і в районі Барвінкове. За даними Міністерства оборони Великої Британії, обстрілами вздовж траси E40 Ізюм-Слов'янськ, вони намагаються убезпечити наземні лінії зв'язку.

Поблизу Білогорівки на Луганщині, відбувається концентрація військ противника для зміцнення контролю над адміністративним кордоном області та підготовки до просування на захід. На цьому напрямку, окрім Сіверська, росіяни обстріляли Григорівку, Верхмокам'янське, Серебрянку, Білогорівку, Переїзну та Івано-Дарівку.

Окремі зусилля військове командування РФ зосереджує поблизу Бахмута, адже, імовірно, ключова мета в цьому районі, ізолювати місто від українських шляхів сполучення на захід і південь. Зокрема шляхом руйнації транспортної інфраструктури, про що свідчить обстріл залізничної станції у Часовому Яру, та постійне вогневе ураження вздовж бахмутської ділянки шосе E40.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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