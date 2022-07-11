Мінус сто окупантів за добу: зведення Генштабу щодо втрат РФ на війні в Україні

Вже 138 днів український народ відстоює свої кордони та веде запеклу боротьбу проти повномасштабного вторгнення російських окупантів – за добу було знищено близько ста рашистів, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 37400 (+100) осіб ліквідовано

танків ? 1645 (+4) од,

бойових броньованих машин ? 3828 (+5) од,

артилерійських систем – 838 (+4) од,

РСЗВ - 247 (+0) од,

засоби ППО - 109 (+1) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+0),

крилаті ракети - 155 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2696 (+2) од,

спеціальна техніка - 66 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.