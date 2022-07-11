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2022-07-11
Мінус сто окупантів за добу: зведення Генштабу щодо втрат РФ на війні в Україні
Вже 138 днів український народ відстоює свої кордони та веде запеклу боротьбу проти повномасштабного вторгнення російських окупантів – за добу було знищено близько ста рашистів, інформує
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 37400 (+100) осіб ліквідовано
- танків ? 1645 (+4) од,
- бойових броньованих машин ? 3828 (+5) од,
- артилерійських систем – 838 (+4) од,
- РСЗВ - 247 (+0) од,
- засоби ППО - 109 (+1) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+0),
- крилаті ракети - 155 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2696 (+2) од,
- спеціальна техніка - 66 (+0).
Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.
Марія Швець, Апостроф