Мінус сто окупантів за добу: зведення Генштабу щодо втрат РФ на війні в Україні

Вже 138 днів український народ відстоює свої кордони та веде запеклу боротьбу проти повномасштабного вторгнення російських окупантів – за добу було знищено близько ста рашистів, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 37400 (+100) осіб ліквідовано
  • танків ? 1645 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ? 3828 (+5) од,
  • артилерійських систем – 838 (+4) од,
  • РСЗВ - 247 (+0) од,
  • засоби ППО - 109 (+1) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+0),
  • крилаті ракети - 155 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2696 (+2) од,
  • спеціальна техніка - 66 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.


Марія Швець, Апостроф





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