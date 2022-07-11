МВС анонсувало розгортання в Європі мобільних комплексів з оформлення українських паспортів

Мобільні комплекси вирушать в інші, окрім столиці, регіони Польщі, а також до Чехії, Словаччини, Болгарії - після досягнення відповідних домовленостей з цими країнами, інформує ZN.ua.

МВС анонсувало розгортання в Європі мобільних комплексів з оформлення українських паспортів
Мобільні центри з оформлення паспортів також планують відкрити у Вроцлаві, Гданську, Кракові
© kievcity.gov.ua

Зважаючи на високий попит серед громадян, які опинилися через війну за кордоном, мобільні комплекси з оформлення паспортів, які наразі розгорнуто у столиці Польщі, розгорнуть і в інших країнах Європи. Це анонсував під час візиту до Польщі глава МВС Денис Монастирський, передає Укрінформ.

Більшість мігрантів з нашої країни сконцентровані саме в Польщі. Рятуючись від війни, чимало хто не зміг вберегти документи, для їх відновлення радять звертатися в консульські установи.

“Але коли ми вивчили кількість таких звернень, то виявилося, що вони в сотні разів перевищували спроможність консульських установ”, - пояснив міністр потребу розгортання мобільних комплексів з оформлення паспортів.

За словами Монастирського, в серпні у Варшаві відкривається стаціонарний офіс, де можна буде оформити як закордонний, так і внутрішній ID-паспорт громадянина України. А мобільні комплекси вирушать в інші регіони Польщі, а також до Чехії, Словаччини, Болгарії - після досягнення відповідних домовленостей з цими країнами.


Оксана Коваль, ZN.ua





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