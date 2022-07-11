До російського полону потрапив журналіст і співзасновник «Громадського радіо» Максим Буткевич
Буткевич пішов воювати на початку повномасштабного вторгнення російської армії на територію України
Правозахисник, журналіст і співзасновник та член ГО «Громадське радіо» Максим Буткевич потрапив до російського полону. Відео з ним
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Вони пишуть, що військові, а серед них і Максим Буткевич, опинилися у полоні під Гірським, що на Луганщині. 24 червня російські загарбники окупували Гірську громаду Луганської області.