До російського полону потрапив журналіст і співзасновник «Громадського радіо» Максим Буткевич

Правозахисник, журналіст і співзасновник та член ГО «Громадське радіо» Максим Буткевич потрапив до російського полону. Відео з ним опублікували російські пропагандисти.

Як повідомляє «Громадське радіо» , з початком повномасштабної війни Максим Буткевич призупинив свою журналістську, правозахисну та волонтерську діяльність і вступив до лав ЗСУ. Волонтерством Буткевич займався ще з 2014 року – допомагав переселенцям і переселенкам, а також займався захистом біженців та протидією дискримінації.

Вони пишуть, що військові, а серед них і Максим Буткевич, опинилися у полоні під Гірським, що на Луганщині. 24 червня російські загарбники окупували Гірську громаду Луганської області.