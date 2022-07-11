Вирішення трьох питань нівелювало б будь-які претензії до Офісу президента, в тому числі від Спартц — Шабунін

Тоді будь-які претензії іноземних партнерів не мали б такого різкого контексту, інформує ZN.ua.

Вирішення трьох питань нівелювало б будь-які претензії до Офісу президента, в тому числі від Спартц — Шабунін
© 24 канал

Якщо б Офіс президента не блокував завершення конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та старт конкурсу на призначення директора Національного антикорупційного бюро, а також усунув би з посади скандально відомого заступника голови ОП Олега Татарова, будь-які претензії з боку іноземних партнерів не мали б такого важливого значення, заявив керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Він зазначив, що куди б ситуація з заявами представниці Конгресу США Вікторії Спарц не розвивалася далі, Україна як наслідок може отримати проблеми з постачанням зброї.

“З усіх звинувачень конгресвумен натвердішими є: заблоковані конкурси в САП і НАБУ, а також Татаров. Якщо по решті аргументів влада може відбиватся, то щодо перелічених вище - жодних шансів (бо кожна столиця в деталях знає ці історії)”, - написав Шабунін.

Він зазначив, що ці реальні аргументи вже не вперше б’ють по підтримці країни західними союзниками, а окремі гравці спеціально використовують ці реальні вчинки нашої влади з метою підірвати підтримку України.

“Найкращий спосіб такі атаки зупинити - це зняти реальні претензії, а не скакати на конгресвумен (безвідносно чистоти мотивів останньої). Призначити переможця конкурсу на керівника САП. Припинити блокувати конкурс на голову НАБУ. Звільнити підозрюваного в корупційному злочині Татарова, який працював на маріонеток кремля. І все - найтвердіші претензії знято. Поля для атаки на підтримку України немає. Постачанню зброї нічого не загрожує. Але, схоже, що найгіршій частині ОП важливіше зробити САП/НАБУ непрацюючими і зберегти Татарова на посаді”, - зазначив він.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Війна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву ПутінаВійна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву Путіна
Блок рекламы


Похожие новости
Арестович зізнався, де заробляє гроші, і це не Офіс президента: "Я чесно..."Арестович зізнався, де заробляє гроші, і це не Офіс президента: "Я чесно..."
Відповідальна за Україну в Конгресі закидає Спартц «необачну допомогу Путіну»Відповідальна за Україну в Конгресі закидає Спартц «необачну допомогу Путіну»
Терміни закінчення війни: в Офісі президента погодились із прогнозами української розвідкиТерміни закінчення війни: в Офісі президента погодились із прогнозами української розвідки
Криза на Шрі-Ланці: протестувальники захопили резиденцію президентаКриза на Шрі-Ланці: протестувальники захопили резиденцію президента
Війська РФ завдали ракетних ударів по трьох громадах Сумської областіВійська РФ завдали ракетних ударів по трьох громадах Сумської області
МЗС відреагувало на заяву конгресвумен Спартц щодо можливих зв’язків Єрмака з КремлемМЗС відреагувало на заяву конгресвумен Спартц щодо можливих зв’язків Єрмака з Кремлем
Дзвінок путіну не допоміг: протестувальники штурмом взяли резиденцію президента на Шрі-Ланці, кадри бунтуДзвінок путіну не допоміг: протестувальники штурмом взяли резиденцію президента на Шрі-Ланці, кадри бунту
Глава МЗС ФРН звинуватила Лаврова у тому, що він ухиляється від діалогуГлава МЗС ФРН звинуватила Лаврова у тому, що він ухиляється від діалогу
Токаєв побив горщики з путіним і просить допомоги в американців: офіційна заява президента КазахстануТокаєв побив горщики з путіним і просить допомоги в американців: офіційна заява президента Казахстану
Прем'єр-міністр Великобританії повідомив президента України про нові поставки британських озброєньПрем'єр-міністр Великобританії повідомив президента України про нові поставки британських озброєнь
Последние новости
Подгружаем последние новости