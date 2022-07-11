Вирішення трьох питань нівелювало б будь-які претензії до Офісу президента, в тому числі від Спартц — Шабунін

Якщо б Офіс президента не блокував завершення конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та старт конкурсу на призначення директора Національного антикорупційного бюро, а також усунув би з посади скандально відомого заступника голови ОП Олега Татарова, будь-які претензії з боку іноземних партнерів не мали б такого важливого значення, заявив керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Він зазначив, що куди б ситуація з заявами представниці Конгресу США Вікторії Спарц не розвивалася далі, Україна як наслідок може отримати проблеми з постачанням зброї.

“З усіх звинувачень конгресвумен натвердішими є: заблоковані конкурси в САП і НАБУ, а також Татаров. Якщо по решті аргументів влада може відбиватся, то щодо перелічених вище - жодних шансів (бо кожна столиця в деталях знає ці історії)”, - написав Шабунін.

Він зазначив, що ці реальні аргументи вже не вперше б’ють по підтримці країни західними союзниками, а окремі гравці спеціально використовують ці реальні вчинки нашої влади з метою підірвати підтримку України.

“Найкращий спосіб такі атаки зупинити - це зняти реальні претензії, а не скакати на конгресвумен (безвідносно чистоти мотивів останньої). Призначити переможця конкурсу на керівника САП. Припинити блокувати конкурс на голову НАБУ. Звільнити підозрюваного в корупційному злочині Татарова, який працював на маріонеток кремля. І все - найтвердіші претензії знято. Поля для атаки на підтримку України немає. Постачанню зброї нічого не загрожує. Але, схоже, що найгіршій частині ОП важливіше зробити САП/НАБУ непрацюючими і зберегти Татарова на посаді”, - зазначив він.