У Польщі ще чекають 200 тисяч дітей із України

Міністр освіти і науки Польщі Пшемислав Чарнек заявив, що кінця війни в Україні не видно, тому ухвалено рішення ухвалити з 1 вересня до шкіл ще 200 тисяч дітей з України.

"Ми прийняли 200 тис. (українських дітей), з них 160 тис. – до шкіл та 40 тис. – до дитсадків. За нашими оцінками ще 200 тис. можуть приєднатися з 1 вересня. Кінця війни в Україні не видно, тому, природно, діти, які тут, напевно, залишаться і приїдуть ще", – розповів міністр в ефірі " Польського радіо ".

При цьому міністр не виключив, що частина дітей захоче вчитися онлайн із однолітками з України. Крім того, міністерство освіти та науки спочатку запропонувало створити українські класи в польських школах та викладати в них переважно польську мову, щоб діти змогли краще розуміти шкільну програму.