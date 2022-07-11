Чорнобаївка-26: Арестович розповів про знищення 12 генералів та офіцерів армії РФ

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що 26-а Чорнобаївка за 9 липня забрала життя 12-ти старших офіцерів РФ .

Про це він повідомив на своєму каналі в Telegram, інформує Апостроф .

Серед загиблих у Чорнобаївці – 12 генералів та полковників російської окупаційної армії. Ще десять старших офіцерів країни-агресора постраждали та загинули у Новій Каховці, що на півночі від Чорнобаївки. Там також ЗСУ знищили командний пункт, склад боєприпасів та кілька десятків одиниць техніки РФ .

"Нижче - фото роботи нової секретної зброї України, поставленої по ленд-лізу в єдиному екземплярі. Будь-який збіг - випадковий", - написав Арестович.

Фото: t.me/O_Arestovich_official

Нагадаємо, з початку війни українські захисники знищили вже понад 37 тисяч окупантів. І щодня це число збільшується на десятки та сотні людей. Загальні втрати росіян становлять близько 100 тисяч. Українська армія продовжує бити тилами ворога, знищуючи склади з боєприпасами.