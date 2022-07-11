Зеленський віддав наказ: Резніков повідомив про підготовку до масштабної деокупації українських територій

Українські війська збирають сили, щоб відбити важливі для країни території, окуповані росіянами.

Про масштабний план розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю британській газеті The Times.

За його словами, президент України Володимир Зеленський наказав військовим наказ деокупувати прибережні райони півдня України. Міністр зазначив, що підготовка до цієї операції розпочалася, проте Україні потрібно буде накопичити колосальні сили як живого складу, так і техніки.

"Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю, щоб відвоювати свою південну територію в Росії", - повідомив Резніков.

Він уточнив, що у наказі президента йдеться про окуповані росіянами прибережні території на півдні України, які мають критично важливе значення для життя та економіки країни.

"Ми розуміємо, що політично це дуже необхідно для нашої країни. Президент доручив найвищому військовому керівництву розробити плани. Після цього Генштаб каже, що для досягнення цієї мети нам потрібно, а, б, в… Це моя робота. Я пишу листи колегам у країнах-партнерах", - повідомив голова Міноборони.