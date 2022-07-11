МЗС та Міненерго: Рішення Канади про повернення до Німеччини турбіни Nord Stream - це підлаштування санкцій під забаганки РФ

Ця турбіна перебувала в Канаді на технічному обслуговуванні. Зараз вона під санкціями, інформує ZN.ua.

МЗС та Міненерго: Рішення Канади про повернення до Німеччини турбіни Nord Stream - це підлаштування санкцій під забаганки РФ
© Анастасія Дейна, ZN.UA

Рішення уряду Канади видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованої компанією Siemens Canada турбіни Північного потоку-1 дозволить Росії і надалі використовувати енергетику як інструмент гібридної війни проти Європи, йдеться у спільній заяві українського Міністерства закордонних справ та Міністерства енергетики.

«Закликаємо уряд Канади скасувати це рішення, а також забезпечити цілісність санкційного режиму. Не може бути винятків, коли йдеться про притягнення до відповідальності Росії за десятки тисяч вбитих українців, сотні тисяч об‘єктів зруйнованої інфраструктури, мільйони внутрішньо переміщених осіб та біженців, та неприховану атаку на демократію і верховенство права в усьому світі», - говорять в українському уряді.

Там нагадали, що міжнародна спільнота, у тому числі Канада та Німеччина, запровадила вже низку вагомих санкцій проти Росії, аби зупинити її війну проти України і Україна вдячна за ці рішучі дії.

«Водночас остання канадсько-німецька домовленість і оголошене на його основі рішення - це підлаштування санкційного режиму під забаганки Росії. Цей небезпечний прецедент йде врозріз з принципом верховенства права і матиме лише один наслідок - зміцнить почуття безкарності Москви», - йдеться в заяві.

У МЗС та Міненергетики пояснили, що Росія може продовжувати постачання газу в Німеччину у повному обсязі без турбіни, що стала предметом дискусії.

По-перше, компресорна станція Північного потоку-1 обладнана кількома турбінами, у тому числі резервними. Лише одна турбіна знаходиться зараз в Канаді. Однак за рішенням Газпрому зараз працює лише три турбіни, решта відключені без пояснень. Обсяги транспортування скоротилися з 167 до 67 млн куб. м газу на добу.

По-друге, Росія може продовжити безперервне постачання газу до ЄС через уже оплачені нею транзитні потужності через Україну (зараз Газпром використовує менше 40%). Також існує маршрут через Польщу, здатний протранспортувати до 90 млн куб. м газу на добу. «Росія відмовилася від його використання за власним вибором і може відновити транспортування газу до Німеччини, якщо дійсно має на меті залишитися надійним постачальником ЄС», - пояснюється у заяві.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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