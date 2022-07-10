Окупанти знищили на Донеччині меморіал Василю Сліпаку

Пам’ятка знаходилась у Бахмутському районі

Окупанти знищили на Донеччині меморіал Василю Сліпаку
Меморіал Василю Сліпаку

На Донеччині російські окупанти знищили меморіал всесвітньо відомому українському оперному співаку та добровольцю Висилю Сліпаку – повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Андрущенко опублікував на своєму Telegram-каналі відео, на якому група людей в цивільному розбиває меморіал українському герою. При чому частину граніту вантажать до мікроавтобусу.

«Російські окупанти та колаборанти знищили пам’ятку Василю Сліпаку. Герою та гордості України. Генію світової культури. Все, на що воно здатне - це нищити і вбивати. Народжувати «шансон» та шанувати кобзона. Ще одне в копилку відповідей на питання «за що?». За все це. За вбивства. За горе. За нищення. За геноцид. За все те, що стисло єднається в одному слові – Росія», - повідомив Адрющенко.

Меморіал знаходився поблизу смт Миронівський у Бахмутському районі на Донеччині. Пам’ятку встановили військові разом з волонтерами у 2019 році.

Василь Сліпак на позивний «Міф» — всесвітньо відомий український оперний співак, виступав у найпрестижніших концертних залах України і світу. З початком російської агресії на Донбасі став до лав українських добровольців і відправився захищати батьківщину на фронт.


Артем Руденко, ZN.ua





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