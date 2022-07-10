РФ набирає «зеків» на війну, а за родичами вбитих в Україні військових стежать - розвідка

Ув’язнених набирають до приватних військових компаній та обіцяють амністію

РФ набирає «зеків» на війну, а за родичами вбитих в Україні військових стежать - розвідка
Росії не вистачає солдат
© Радио Свобода

Значні втрати на війні в Україні підштовхнули росіян активізувати набір до приватних військових компаній. Через брак охочих, іде активне рекрутування у місцях позбавлення волі – повідомляють в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, у Республіці Адигея після підписання та виконання контрактів з ПВК «зекам» обіцяють повну амністію.

«Збір рекрутів відбувається на військовому полігоні поблизу хутору Молькіно Краснодарського краю. Він відомий як база підготовки бойовиків ПВК «Вагнер», - зазначають в ГУР.

Аналогічна робота проводиться у місцях позбавлення волі в Ростові, Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді. Стаття, за якою було засуджено конкретну людину – неважлива. Навіть якщо це вбивство або інші тяжкі злочини. Всім обіцяють повну амністію після 6 місяців «служби».

«При цьому, всі «зеки» мають носити спеціальні жетони, які вказують на їхній статус. Їм заборонено мати сенсорні телефони – тільки застарілі кнопкові «дзвонилки», - додають у розвідці.

За даними Міноборони, росіянам потрібно набрати 10 тис добровольців для встановлення контролю над дорогами на напрямку Ізюм – Слов’янськ – Бахмут.

«У ході співбесід, які проводяться військовослужбовцями головного управління генерального штабу ЗС РФ, до відома новобранців доводять, що протягом двох місяців планується набір до 10 тисяч добровольців. Після цього склад ПВК буде передислокований на територію Донбасу. Серед основних завдань – встановлення контролю над дорогами на напрямку Ізюм – Слов’янськ – Бахмут», - повідомляє ГУР.

Також за інформацією розвідників, росіяни почали приділяти особливу увагу родичам загиблих в Україні військових.

«Управління ФСБ РФ по Костромській області надіслало голові Вохомського муніципального району запит щодо надання довідкової інформації про осіб, схильних до скоєння злочинів за ст. 207.3, ст. 280.3 кримінального кодексу РФ (публічне розповсюдження хибної інформації та скоєння дій по дискредитації ЗС РФ та їх участі в агресії проти України). При зборі такої інформації особливу увагу приділяють близьким родичам військовослужбовців, які загинули на території України або беруть участь у війні», - зазначають в ГУР МО України.


Артем Руденко, ZN.ua





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