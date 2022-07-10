РФ набирає «зеків» на війну, а за родичами вбитих в Україні військових стежать - розвідка

Значні втрати на війні в Україні підштовхнули росіян активізувати набір до приватних військових компаній. Через брак охочих, іде активне рекрутування у місцях позбавлення волі – повідомляють в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, у Республіці Адигея після підписання та виконання контрактів з ПВК «зекам» обіцяють повну амністію.

«Збір рекрутів відбувається на військовому полігоні поблизу хутору Молькіно Краснодарського краю. Він відомий як база підготовки бойовиків ПВК «Вагнер», - зазначають в ГУР.

Аналогічна робота проводиться у місцях позбавлення волі в Ростові, Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді. Стаття, за якою було засуджено конкретну людину – неважлива. Навіть якщо це вбивство або інші тяжкі злочини. Всім обіцяють повну амністію після 6 місяців «служби».

«При цьому, всі «зеки» мають носити спеціальні жетони, які вказують на їхній статус. Їм заборонено мати сенсорні телефони – тільки застарілі кнопкові «дзвонилки», - додають у розвідці.

За даними Міноборони, росіянам потрібно набрати 10 тис добровольців для встановлення контролю над дорогами на напрямку Ізюм – Слов’янськ – Бахмут.

«У ході співбесід, які проводяться військовослужбовцями головного управління генерального штабу ЗС РФ , до відома новобранців доводять, що протягом двох місяців планується набір до 10 тисяч добровольців. Після цього склад ПВК буде передислокований на територію Донбасу. Серед основних завдань – встановлення контролю над дорогами на напрямку Ізюм – Слов’янськ – Бахмут», - повідомляє ГУР.

Також за інформацією розвідників, росіяни почали приділяти особливу увагу родичам загиблих в Україні військових.