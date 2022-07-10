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2022-07-10
В Празі відкривається виставка знищеної російської військової техніки
На експозиції будуть представлені російські танки, ракети і сумнозвісний «Бук»
У понеділок, 11 липня в Празі відкриється виставка російської військової техніки, знищеної Збройними Силами України – повідомляє Посольство України в Чеській Республіці.
«На експозиції будуть представлені російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи й сумнозвісний ракетно-зенітний комплекс «Бук», -
За інформацією посольства, відвідувачі зможуть на власні очі побачити декілька з 3000 ракет, випущених російськими загарбниками по українських містах.
Виставка триватиме до 24 липня на Летенській рівнині в Празі 7 (зупинка трамваю «Спарта»,
Артем Руденко, ZN.ua