В Празі відкривається виставка знищеної російської військової техніки

На експозиції будуть представлені російські танки, ракети і сумнозвісний «Бук»

В Празі відкривається виставка знищеної російської військової техніки
В Празі покажуть знищену техніку рашистів
© 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв / Facebook

У понеділок, 11 липня в Празі відкриється виставка російської військової техніки, знищеної Збройними Силами України – повідомляє Посольство України в Чеській Республіці.

«На експозиції будуть представлені російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи й сумнозвісний ракетно-зенітний комплекс «Бук», - зазначили в амбасаді.

За інформацією посольства, відвідувачі зможуть на власні очі побачити декілька з 3000 ракет, випущених російськими загарбниками по українських містах.

Виставка триватиме до 24 липня на Летенській рівнині в Празі 7 (зупинка трамваю «Спарта», Letensk? pl??). Відкриття виставки відбудеться в понеділок 11 липня об 18:45.


Артем Руденко, ZN.ua





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