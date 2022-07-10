В Празі відкривається виставка знищеної російської військової техніки

У понеділок, 11 липня в Празі відкриється виставка російської військової техніки, знищеної Збройними Силами України – повідомляє Посольство України в Чеській Республіці.

«На експозиції будуть представлені російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи й сумнозвісний ракетно-зенітний комплекс «Бук», - зазначили в амбасаді.

За інформацією посольства, відвідувачі зможуть на власні очі побачити декілька з 3000 ракет, випущених російськими загарбниками по українських містах.