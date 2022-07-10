Закон про антикорупційну стратегію України увійшов в силу

Закон про антикорупційну стратегію України до 2025 року набув чинності в неділю, після його публікації в суботу в газеті "Голос України".

Як повідомляє в телеграм-каналі Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК), в агентстві разом із урядом, громадськістю та бізнесом вже почали спільну роботу з розробки Державної програми з виконання антикорупційної стратегії. У ній буде визначено конкретні завдання з подолання корупції та органи влади, відповідальні за їх виконання. НАЗК забезпечить максимально інклюзивний процес.

Крім того, НАЗК розробить спеціальний IT-інструмент, щоб громадськість могла стежити за виконанням антикорупційної стратегії.

Нагадаємо, у першому читанні документ був ухвалений в листопаді 2020 року, а у другому лише 20 червня 2022 року. 7 липня документ підписав президент.

Антикорупційна стратегія складається з чотирьох розділів. Перший з них присвячений концепції формування антикорупційної політики в Україні в майбутні п'ять років. Інші розділи документа містять опис певних проблем і очікування стратегічних результатів, яких необхідно досягти для їх вирішення.